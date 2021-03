Nexi, assemblea approva la fusione di Nets

Nexi

(Teleborsa) - L’assemblea dei soci di, che si è riunita oggi sotto la presidenza di Michaela Castelli, haper incorporazione diTopco 2, operazione annunciata lo scorso novembre. L’assemblea ha anche deliberato l’incremento del numero di amministratori di Nexi da 13 a 15 e la conseguente nomina di Bo Nilsson e Stefan Goetz quali nuovi amministratori (non indipendenti) della società, che resteranno in carica fino alla scadenza del mandato dell’attuale consiglio di amministrazione.La fusione tra Nexi e Nets, sommata a quella indipendente, contribuisce all’ambizione di creare un vero. Nexi è ora in grado di coprire l’intera catena del valore dei pagamenti digitali e di servire tutti i segmenti di mercato con una più completa gamma di soluzioni.