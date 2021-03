Ue, Weber su addio di Orban al PPE: dispiace ma non siamo più uniti

(Teleborsa) - Il presidente del gruppo del(PPE) al Parlamento Ueha espresso il proprio dispiacere per la scelta del partito del primo ministro ungheresedi lasciare il gruppo. "Non vedo vincitori o perdenti, sono dispiaciuto che perdiamo dei colleghi nella famiglia del PPE. Voglio ringraziare i colleghi diche hanno lavorato con noi negli anni passati, ma ora non siamo più uniti"."Fidezs non condivide più i valori che sono alla base del PPE, come idi De Gasperi, Schuman, Adenauer e Kohl – ha aggiunto Weber – loro se ne sono andati via, noi no".