Prysmian corre in Borsa con dazi sul rame in USA che potrebbero avere effetto positivo

(Teleborsa) - Ottima seduta a Piazza Affari per, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore dei sistemi in cavo per energia e telecomunicazioni, con l' introduzione diche potrebbe costituire unper il gruppo italiano, il quale dispone di una propria capacità di produzione di rame nel paese."Anche se sarà necessario attendere per capire quale sarà il risultato finale, i dazi sul rame negli Stati Uniti potrebbero avere un effetto positivo per Prysmian - dice un portavoce - Siamo ile il leader nel settore dei cavi negli Stati Uniti. Il nostro business negli Stati Uniti è ben posizionato grazie all'integrazione verticale nel settore del rame negli USA, inclusa Encore Wire"."Il rame, così come l'alluminio, sono centrali per gli obiettivi energetici dell'amministrazione statunitense - aggiunge - e siamoe quello dell'intelligenza artificiale attraverso i data center e il rafforzamento della rete elettrica degli Usa grazie alla nostra leadership di mercato".si attesta a 61,34 euro, con un. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 61,93 e successiva a 63,37. Supporto a 60,49.