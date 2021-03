Continua la speculazione sulle azioni della Bank of Japan

GameStop

(Teleborsa) - Continuano a salire le, una delle poche banche centrali al mondo quotate in borsa. Secondo gli analisti il titolo è oggetto degli speculatori negli ultimi giorni, tanto sono stati avanzati paragoni con il casoo con l'andamento del bitcoin. La BOJ è innegli ultimi quattro giorni ed ha raggiunto i massimi dal 2015, a quota 54.000 yen per azione.Il governo giapponese possiede il 55% delle azioni in circolazione della BOJ, il cui obiettivo non è realizzare profitti: le suee i volumi sono estremamente bassi perché non possono essere scambiati elettronicamente. Tra le poche banche centrali quotate in borsa ci sono anche quelle di Belgio, Svizzera e Grecia."Gli investitori sono alla ricerca di qualsiasi cosa che aumenterà", ha affermato a Reuters Masahiro Ichikawa, chief market strategist di Sumitomo Mitsui DS Asset Management. "La BOJ è diventata un obiettivo perché il volume degli scambi è così basso che è", ha spiegato.