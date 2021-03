Vaccini, Salini: "Webuild a disposizione per accelerare campagna"

Webuild

(Teleborsa) -dei Ministri della Salutee del Lavorodi accelerare la campagna vaccinale con l'avvio delle. Una iniziativa che ha trovato subito seguito in Lombardia, dove l'Assessore al Welfaree quello allo Sviluppo Economicohanno presentato un provvedimento congiunto che dovrebbe essere approvato la prossima settimana"E’ unche guarda ale al futuro per il bene del Paese: esprimo le mie congratulazioni per le proposte del Governo e della Regione Lombardia per la possibilità di effettuare le vaccinazioni all'interno delle aziende, anche per alleggerire il peso sui centri vaccinali e far ripartire le imprese nel minor tempo possibile", ha commentato, Amministratore Delegato diper vincere questa battaglia a fianco delle istituzioni e delle persone che combattono contro questa pandemia", ha affermato l'imprenditore, aggiungendo "dobbiamo fare tutti la nostra parte per accelerare il piano vaccinale, facendo marciare la campagna nelle aziende accanto a quella delle strutture sanitarie preposte e rendendo il".Pietro Salini definisce il piano vaccinale "unaper poter guardare di nuovo al futuro con fiducia e riavviare un processo didi cui questo Paese ha bisogno in tempi rapidi".