Webuild: ok soci a bilancio, cedola e nuovo CdA. Salini confermato AD

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti diha nominato il nuovo consiglio di amministrazione, hae la distribuzione agli azionisti di unper un importo pari a 0,071 per ciascuna azione ordinaria e 0,824 per ciascuna azione di risparmio. Il dividendo verrà posto in pagamento dal 22 maggio 2024.Il: dalla lista presentata dai soci Salini spa e Cdp Equity, titolari complessivamente del 56,13% del capitale sociale ordinario della società e votata dall'84,78% circa delle azioni rappresentate in assemblea, sono stati nominati 14 consiglieri nelle persone di Gian Luca Gregori, con funzioni di presidente, Davide Croff, Moroello Diaz della Vittoria Pallavicini, Paola Fandella, Francesca Fonzi, Flavia Mazzarella, Itzik Michael Meghnagi, Francesco Renato Mele, Teresa Naddeo, Alessandro Salini, Pietro Salini, Serena Torielli, Michele Valensise e Laura Zanetti; dalla lista presentata da un raggruppamento di investitori istituzionali, titolari complessivamente dell'1,21% del capitale e votata dall'11,69% circa delle azioni rappresentate in assemblea, è stato nominato il consigliere Francesco Chiappetta.Il consiglio di amministrazione, tenutosi al termine dell'assemblea, hanelle funzioni di amministratore delegato. Successivamente sono stati istituiti i comitati endoconsiliari.