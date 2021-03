Wall Street, titoli tecnologici hanno bruciato 1.600 miliardi in tre settimane

(Teleborsa) - Il, l'indice di Wall Street delle maggiori 100 imprese non-finanziarie quotate sul Nasdaq, è sulla buona strada per chiudere in negativo per la terza settimana consecutiva. L'indice è ina quota 13.807 di venerdì 12 febbraio.Gli indici di Wall Street, ma in particolare il Nasdaq, sono stati oggetto di un'ondata di vendite nelle scorse settimane a causa di un. Ciò ha messo sotto pressione i titoli tecnologici ad alta capitalizzazione, mentre i titoli finanziari, energetici e industriali hanno sovra-performato, nei loro confronti, nella speranza di una ripresa globale. I titoli tecnologici avrebbero, secondo i calcoli di Bloomberg."La tecnologia è stata fondamentalmente il settore leader per un decennio - ha detto al media USA Randy Frederick, vice presidente del trading e dei derivati ??di Charles Schwab - Senza dubbio ile ha spazio per calare, soprattutto ora che le persone sono preoccupate per l'inflazione".I mercati sono rimasti praticamente indifferenti ai tentativi di rassicurazioni offerti ieri dal presidente della Federal Reserve , secondo cui gli aumenti dell'inflazione "saranno transitori" e bisognerà quindi pazientare. Ilè balzato oggi adopo l'uscita del r apporto sull'occupazione di febbraio , portando il rendimento di riferimento al livello più alto dall'inizio dell'anno e ai massimi da un anno. Dopo il picco, il tasso ha preso a fluttuare intorno all'1,58%, in rialzo di 41 punti nell'ultimo mese e di 67 nell'ultimo anno.