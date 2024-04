Viking punta a raccogliere 1,1 miliardi di dollari in IPO sul NYSE

(Teleborsa) -sta offrendo 11.000.000 di azioni ordinarie e gli azionisti venditori stanno offrendo 33.000.000 azioni ordinarie nell'che porterà la società di viaggi ad essere quotata a Wall Street. Il prezzo dell'IPO sarà compreso tra 21,00 e 25,00 dollari per azione ordinaria, per una raccolta totale di 1,1 miliardi di dollari. La società ha richiesto la quotazione delle azioni ordinarie sul New York Stock Exchange () con il simbolo "VIK".Gli azionisti venditori hanno concesso ai sottoscrittori un'di 30 giorni per acquistare fino a 6.600.000 ulteriori azioni ordinarie al prezzo dell'offerta pubblica iniziale.Norges Bank Investment Management, una divisione della, ha indicato un interesse ad acquistare fino a un totale diin azioni ordinarie nell'offerta.Viking è stata fondata nel 1997 con quattro navi fluviali e oggi è diventata una delle compagnie di viaggio leader a livello mondiale, con una. Dagli iconici viaggi sui grandi fiumi del mondo, compresi i nuovi itinerari sul fiume Mississippi, ai viaggi oceanici intorno al globo e alle spedizioni fino ai confini della terra, Viking intende offrire esperienze di viaggio significative in tutti e sette i continenti in tutte e tre le categorie del settore delle crociere: crociere fluviali, oceaniche e di spedizione., il numero totale di ospiti, i ricavi totali, l'utile netto e l'EBITDA rettificato sono cresciuti arispettivamente del 10,1%, 14,4%, NM e 16,3%. Per la stagione 2023, la quota di mercato sui fiumi in uscita dal Nord America è stata del 51%, la quota di mercato sugli oceani di lusso è stata del 26%, la quota di mercato delle spedizioni in Antartide è stata del 12% e la quota di mercato del fiume Mississippi è stata del 20%.Per l'anno terminato il 31 dicembre 2023, quasi 650.000 ospiti hanno viaggiato con Viking e la società ha generato untotale di 4.710,5 milioni di dollari, unanetta di 1.858,6 milioni di dollari e unrettificato di 1.090,3 milioni di dollari.