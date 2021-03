Industria calzaturiera, da calo fatturato a export: 2020 anno nero

(Teleborsa) -duramente colpita dalla. Secondo gli ultimi dati elaborati dal Centro Studi di Confindustria Moda per Assocalzaturifici nel 2020 sono scesi rispetto all'anno precedente sia ilattestatosi ai (-25,2%), sia la produzionea 130,5 milioni di paia (-27,1%). Di rilievo anche ilsia per quanto riguarda il valore (-14,7%) sia per le quantita' (-17,4%)."Ilha avutoper il nostro settore - ha spiegato il presidente di Assocalzaturifici,- I dati parlano chiaro. Oltre ad aver lasciato sul terreno circa 1/4 della produzione nazionale e del fatturato complessivo, dobbiamo registrare anche undei, sia nella spesa (-23,1%) che nelle quantità (-17,4%). Una flessione importante, malgrado una crescita aper ilche non riesce a tamponare il crollo dello shopping dei turisti e i mancati introiti da essi derivanti, specialmente per le fasce lusso. E se a queste indicazioni aggiungiamo le criticità che emergono dalle cifre relative alla- con un calo del 4% sia nel numero delle aziende che degli addetti diretti, oltre a un'impennata della CIG nell'Area Pelle (+900% le ore autorizzate, dieci volte i livelli del 2019) - il quadro che ne viene fuoriTra i primiin valore cresce solo la(+14,3% nei primi 11 mesi), che cede peraltro il 5,2% in quantità. Contengono le perdite la(-7,6%, destinazione dei prodotti realizzati dalle aziende terziste per le griffe internazionali del lusso) e la Cina (-4,4%), protagonista di un forte recupero (+43%) nel bimestre ottobre-novembre. Marcato calo delle vendite sia verso i partner della Ue (-13% in valore la UE27) sia fuori dai confini comunitari (-18%), dove ilperde il 30% in valore, l'area CSI il 20%, il Medio Oriente il 25%, il Far East il 13%. L'attivo del saldo commerciale è atteso ridursi a(-14% sul 2019).Quanto aisecondo il Fashion Consumer Panel di Sita Ricerca per Assocalzaturifici, innel 2020 sono state acquistate 26 milioni di paia in meno rispetto al 2019. Il prezzo medio al paio risulta sceso delanche per il maggior utilizzo, nei mesi di quarantena, di pantofoleria e calzature informali di