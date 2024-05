Air Europa fatturato record nel 2023

(Teleborsa) - Record per il fatturato di, pari a 2,7 miliardi nel 2023, che segna il superamento della quota raggiunta nel 2019 di 2,3 miliardi. Rispetto all’esercizio finanziario 2022, invece, il delta positivo è del 18,3%.Ilregistra oltre 205 milioni di Ebitda (+ 197,5% rispetto al 2022) con uno contro i 28,6 dell’esercizio precedente.Grazie a questi risultati, Air Europa completerà entro agosto 2024 la, ottenuto nel 2020 per le difficoltà legate alla pandemia e garantito dall’Istituto di Credito Ufficiale.Ilè proseguito nelcon ricavi pari a 583 milioni di euro, l’8,3% in più rispetto al corrispondente periodo del 2023.