Brillante l'indice media italiano (+1,92%), exploit di Triboo

(Teleborsa) - Preme sull'acceleratore il, mentre mostra un andamento in lieve rialzo l'Ilha aperto a quota 9.557,6 con un salto di 183,1 punti rispetto alla chiusura precedente. Cresce di meno l'che guadagna appena lo 0,22%.Tra leitaliane, seduta decisamente positiva per, che tratta in rialzo del 2,48%.Brilla, con un forte incremento (+2,18%).Tra le azioni del, brilla, che passa di mano con un aumento dell'8,93%.Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,75%.Si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,90%.