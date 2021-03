Anima sigla partnership con Credito Popolare nel risparmio gestito

(Teleborsa) -hanno siglato un accordo diche ha una durata di cinque anni. L'accordo, rinnovabile, si inserisce nella strategia del Gruppo Anima digli investimenti suied ha l’obiettivo diE' previsto chesulla rete delle 62 filiali della Banca, a sostegno dell’attività di collocamento. Fra queste, le attività di, finalizzate alla valorizzazione e professionalizzazione della rete dei consulenti della Bancadi Credito Popolare.La Banca di Credito Popolare ha una rete di 62 filiali, la quasi totalità delle quali in Campania, e registrava al 31 dicembre 2020 una raccolta superiore a 2,8 miliardi di euro, di cui circa 445 milioni in risparmio gestito."È un accordo che valorizza la capacità di Anima di affiancare le proprie reti partner con prodotti affidabili e innovativi, servizi di market intelligence e di supporto al collocamento e con un’attività di formazione di alto livello, commenta, Responsabile Reti Bancarie di Anima."La Banca di Credito Popolare ha sottoscritto con interesse l’accordo di partnership con Anima SGR", sottolinea, Chief Commercial Officer di BCP, spiegando che la collaborazione "rappresenta un ulteriore importante passo in avanti da parte della BCP nella diversificazione e nella personalizzazione di prodotti e servizi che contribuiscano concretamente al raggiungimento degli obiettivi di investimento di una clientela sempre più consapevole e con fabbisogni in continua evoluzione".