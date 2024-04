SdR, Sandon (ESMA): risparmio gestito prende sul serio temi come diversità e inclusione

(Teleborsa) - ". Accogliamo con favore il fatto che il settore del risparmio gestito prenda sul serio il tema, avanzando proposte per migliorare lo stato dell'arte". Lo ha affermato, Policy Officer di ESMA, nella conferenza "Diversità, equità e inclusione (DEI) alla ricerca di uguaglianza nel framework europeo" alla 14esima edizione del Salone del Risparmio."È molto positivo constatare che glidella diversità, dell'equità e dell'inclusione e incoraggiamo le discussioni e gli scambi in questa direzione - ha aggiunto - L'ESMA è impegnata nel portare avanti questo percorso e nel contribuire il più possibile in questo importante ambito".