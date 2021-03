Fintech, Hype: nel 2020 performance migliori del mercato per valore e numero di transazioni

(Teleborsa) - Nel 2020 la fintechha registrato performance migliori del mercato per quanto riguarda totale deie numero di. Lo ha sottolineato in una nota la stessa società che conta 1 milione e 380 mila clienti. Rispetto al 2019 Hype è cresciuta del 65% sul valore totale dei pagamenti digitali, ormai sopra il miliardo di euro, e del 49% sul numero di transazioni che arrivano a quasi 35 milioni.Meglio di quanto registrato dall'intero mercato – -0,7% dei pagamenti e +4% sul numero delle transazioni – come è stato evidenziato dall'osservatoriodel. "L'importante incremento registrato nei pagamenti digitali rispecchia la crescita che Hype sta vivendo a tutto tondo; aumentano costantemente anche la customer base e l'utilizzo da parte dei clienti dei servizi offerti, sia bancari che a valore aggiunto – ha detto, CEO di Hype – Il 2020 è stato un anno significativo per la nostra realtà conclusosi con la joint venture con illimity, la prima operazione di consolidamento industriale per lo sviluppo dell'Open Banking in Italia"."Il 2021 – ha aggiunto - si è aperto all'insegna delletra le due realtà, volte a sviluppare per il prossimo quinquennio un mondo di servizi finanziari e bancari sempre più fluidi e innovativi".