Revolut raggiunge 2 milioni di clienti in Italia. Più vicini IBAN italiano e prestiti

(Teleborsa) -, fintech britannica con oltre 40 milioni di clienti nel mondo, ha, affermando di essere la più grande neobank del mercato.L'azienda hala sua app nel mercato italiano ae ha raggiunto il primo milione di clienti negli ultimi mesi del 2022. Revolut è diventata l'app di finanza - e bancaria - più scaricata in Italia nel mese di maggio 2024, confermandosi anche la banca digitale che è cresciuta maggiormente nell'ultimo anno."Sono serviti cinque anni dal lancio in Italia per raggiungere l'impressionante traguardo di 1 milione di clienti, e ora in poco più di soli 1,5 anni, abbiamo raddoppiato questa cifra - afferma, Head of Growth Southern Europe di Revolut - Questo è il risultato di un', unita ad un'offerta molto conveniente e a prodotti e funzionalità innovativi in grado di elevare lo standard nel settore bancario".Revolut intende raggiungere, anche grazie a importanti investimenti in vendite, marketing e comunicazione.Nell'ultimo anno gli italiani hanno effettuatoutilizzando Revolut, con un incremento dell'84% rispetto all'anno precedente. La quota domestica delle transazioni sfiora il 70%, dimostrando che la stragrande maggioranza degli italiani utilizza Revolut come conto abituale.L'arrivo di, il cui lancio era stato stimato entro metà 2024 secondo quanto affermato dai vertici italiani a fine 2023 , è. Per l'IBAN italiano Revolut sta lavorando alle integrazioni tecniche, mentre per i prestiti è in fase di test. In ogni caso, i prestiti saranno lanciati entro l'estate e l'IBAN italiano è previsto nella seconda metà dell'anno.Revolut intende anche lanciare quella che chiama "un'", che saranno tra i prodotti i più flessibili e competitivi - in termini di costi - sul mercato, per dare alle persone piena libertà in termini di accessibilità, durata e gestione. Entrambi i lanci sono previsti nella seconda metà dell'anno.Secondo quanto apprende Teleborsa, si tratta di conti flessibili che investono in. L'azienda sta valutando se lanciare uno o l'altro in Italia, con questi prodotti che sono già disponibili in altri paesi europei in cui Revolut opera."Con una crescita massiccia nel paese, a dimostrazione del grande apprezzamento che gli italiani hanno verso i nostri prodotti, non vediamo l'ora di lanciare soluzioni ancora più competitive, in grado di cambiare il modo in cui gli italiani gestiscono il proprio denaro - afferma, Head of Branch and Lending di Revolut - Il lancio dei prestiti personali è vicino e segnerà una".