Maire Tecnimont vola in borsa dopo conti 2020

gruppo operante nel Licensing, Servizi di Engineering, Procurement & Construction

(Teleborsa) - Grande rialzo a Piazza Affari, dove risulta il migliore tra le Mid Cap, per il, che si porta a 2,65, in re ai massimi da febbraio 2020. Il merito è dei risultati 2020, ben sopra le attese del mercato.Maire Tecnimont ha chiuso il 2020 con un utile netto consolidato di 54,2 milioni, in calo del 52,7% rispetto allo stesso periodo del 2019 su ricavi pari a 2,63 miliardi, in contrazione del 21,2% a causa dell'impatto del Covid-19. Il CdA ha proposto il, con una cedola pari a 0,116 euro (38,1 milioni totali).Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 2,772 e successiva a 3,102. Supporto a 2,442.