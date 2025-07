Maire, Nextchem si aggiudica contratto da 210 milioni di dollari in Messico per impianto di metanolo

Maire

(Teleborsa) -annuncia chesi è aggiudicata un contratto da circaper ingegneria di base, fornitura di apparecchiature critiche proprietarie per il progetto. Questoa bassissime emissioni di carbonio sarà situato a, Messico, e avrà una capacità di, di cui il 15% rispondenti ai parametri ISCC-EU1 RFNBO per i carburanti verdi. L’accordo, firmato dalla controllata di NEXTCHEM KT Tech con Samsung E&A Co., Ltd., in qualità di EPC contractor del progetto.Allaerano presenti i rappresentanti del governo federale, statale e municipale messicano, gli ambasciatori statunitensi, italiani e coreani, insieme ai rappresentanti delle società coinvolte nel progetto.Pacifico Mexinol, progetto dal valore di, è sviluppato congiuntamente dalla società texanae dall’(IFC), parte della, e sarà eseguito da un consorzio composto da terze parti.Una volta operativo nel 2029, sarà il più grande– con una produzione annuale di circa 350 mila tonnellate di metanolo RFNBO (Renewable Fuel of Non-Biological Origin) e 1,8 milioni di tonnellate di metanolo a basse emissioni da gas naturale con la cattura della CO2. Il contratto, soggetto a decisione finale di investimento, prevista nel quarto trimestre del 2025, comprende l'ingegneria di base, la fornitura delle apparecchiature proprietarie, nonché l’assistenza per la fase di collaudo, avviamento e operatività dell’impianto.La tecnologiasviluppata da NEXTCHEM integra i suoi processi proprietari, comprese le tecnologie proprietarie di cattura della CO2. Questa soluzione riduce ulteriormente le emissioni di carbonio a quasi zero convertendo la CO2 catturata e l'idrogeno verde in metanolo a bassissimo contenuto di carbonio qualificabile come RFNBO. Questo approccio tecnologico innovativo aumenta la sostenibilità del processo di produzione del metanolo, in linea con l'impegno di Pacifico Mexinol nell'affrontare il cambiamento climatico.Il metanolo a bassissimo contenuto di carbonio supporta ladei settori chimici e dei carburanti hard-to-abate. Il metanolo prodotto da Pacifico Mexinol faciliterà la decarbonizzazione di centinaia di prodotti di uso quotidiano, tra cui carburanti, plastica, vernici, parti di automobili e materiali da costruzione., Managing director di NEXTCHEM, ha commentato: "questo traguardo storico, il contratto più grande che NEXTCHEM si è mai aggiudicata, riveste un ruolo fondamentale nella nostra traiettoria aziendale e conferma l'affidabilità del nostro portafoglio di soluzioni tecnologiche sostenibili. Siamo onorati di supportare questa iniziativa strategica che si preannuncia essere un punto di svolta per l'economia messicana, così come per l'arena della transizione energetica a livello globale".