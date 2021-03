TIM, richiesta danni di Vodafone e Fastweb per 1,1 miliardi

Vodafone

(Teleborsa) -avrebbero chiesto undel valore di, in due cause separate promosse davanti al. La prima avrebbe chiesto 100 milioni e Fastweb 996 milioni di euro, stando a quanto riportato da Business Insider.La richiesta danni presentata dai due operatori sarebbe, relativa all'ipotesi di ostruzionismo alla concorrenza nel settore delle infrastrutture per la banca ultralarga.L'Authority, nel marzo 2020, aveva sanzionato TIM con l'accusa di aver ostacolato gli investimenti di altri operatori nelle aree a fallimento di mercato (aree bianche). Una sanzione TIM aveva risposto con l'impugnativa dinanzi al, con udienza fissata il prossimo 3 novembre 2021.