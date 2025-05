TIM

(Teleborsa) - I maggiori operatori di telecomunicazioni europei, fra cui, inviano unachiedendo dialle reti mobili. Per l'Italia la lettera è stata formata dal Chief Technology Officer di TIM Leonardo Capdeville."La banda superiore a 6 GHz rappresentafondamentalein Europa - si sottolinea nella lettera inviata a Bruxelles - e dovrebbe essere parte integrante della futura infrastruttura mobile europea". Si prevede che la sola. Senza l'accesso alla banda superiore ai 6 GHz, l'impatto della telefonia mobile sulla crescita del PIL sarà significativamente ridotto.La lettera invocaper evitare che l’Europa perda terreno sullo. Gli operatori avvertono che, senza un accesso completo alla banda 6.425-7.125 GHz, saràprevista per il prossimo decennio e sostenere la futura connettività digitale.A tal proposito si cita anche il rapporto sul mercato unico di Enrico Letta, in cui si afferma che, si afferma nel testo, aggiungendo che "essa è alla base della nostra società civile, della nostra industria e delle nostre imprese, nonché dei nostri sforzi per raggiungere gli obiettivi climatici".Si esprime poiper il rischio che gli, mentre in Europa si discute ancora su un’assegnazione che considerano strategica., quale unica opzione concreta per sostenere il 6G e preservare la posizione dell’Europa nello scenario globale.Gli operatori europei prevedono che leutilizzate da cittadini e imprese. Con le attuali proiezioni di crescita del traffico, lo spettro mobile esistente sarà necessario per sostenere i servizi 5G e non sarà disponibile per il lancio del 6G.