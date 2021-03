AstraZeneca: sospensione "precauzionale" in Italia, Germania e Francia. EMA: "Andare avanti"

(Teleborsa) -(AIFA) ha deciso di estendere in via del tutto, in attesa dei pronunciamenti dell'EMA, il divieto di utilizzo del vaccinosu tutto ilTale decisione è stata assunta in linea con analoghi provvedimenti adottati da altri Paesi europei.I carabinieri del Nas, su disposizione della Procura di Biella, stanno sequestrando le dosi del lotto ABV5811 AstraZeneca che l'Unità di crisi della Regione Piemonte ha sospeso ieri dopo la morte diil professore di clarinetto morto nella sua abitazione di Cossato poche ore dopo la somministrazione del vaccino Astrazeneca. La procura di Biella ha aperto una inchiesta sul decesso.Di questi minuti, la notizia che anche laha deciso di sospendere le vaccinazioni con AstraZeneca. Lo rende noto il governo tedesco. Il ministero della Salute tedesco segue così l'indicazione del Paul Ehrlich Institut, che in via precauzionale consiglia "ulteriori approfondimenti" in relazione ai nuovi casi di trombosi che si sono verificati. "Conosciamo la portata di questa decisione che non è stataMa è una decisione fattuale e non politica", ha detto il ministro della Salute tedescon Jens Spahn, annunciando che la Germania ha sospeso l'uso di AstraZeneca temporaneamente. "È una decision. "Per mantenere la fiducia nel vaccino dobbiamo dare ai nostri esperti il tempo di verificare i nuovi casi eha continuato. "Deve essere chiaro - ha aggiunto - che anche non vaccinare comporta dei rischi".anche inche ha sospeso l'uso fino a domani, in attesa del parere dell'Ema, l'agenzia europea del farmaco. Lo ha annunciato il presidente Emmanuel Macron.-"Il rapporto tra benefici e rischi" per il vaccino anti-Covid di AstraZeneca "è considerato positivo e non vediamo alcun. Lo ha detto Marco Cavaleri, responsabile per la strategia vaccinale dell'Ema, in audizione all'Europarlamento. "Stiamo esaminando i dati e gli eventi letali riportati per tentare di capire se ci sono cluster specifici di casi" legati "a certi tipi di patologie o allo status medico dei soggetti", ha aggiunto Cavaleri, sottolineando che finora non vi sono evidenze che