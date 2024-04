Scalable Capital: risparmi affidati superano i 20 miliardi, oltre 1 milione di clienti

(Teleborsa) -, una delle maggiori piattaforme di investimento online in Europa, ha, con gli asset che sono raddoppiati solo nell'ultimo anno. La società è stata fondata nel 2014 ed è oggi attiva in Germania, Austria, Francia, Italia, Paesi Bassi, Spagna conSono. L'incremento è stato spinto dal piano di internazionalizzazione che ha visto Scalable Capital entrare in 5 nuovi paesi negli scorsi due anni (Austria, Italia, Spagna, Francia e Paesi Bassi si sono aggiunti alla Germania). Oltre i due terzi degli utenti investe a lungo termine in fondi negoziati in borsa (ETF).Per Scalable Capital l'è "unsia per la crescita progressiva e costante del numero clienti, sia per un maggiore utilizzo degli ETF", si legge in una nota, secondo cui una più alta percentuale di utilizzo rispetto alla media europea evidenzia che l'Italia ha il potenziale per essere, dopo la Germania, il prossimo mercato di riferimento per la diffusione e l’utilizzo di questi strumenti."La fiducia dei clienti in Scalable Capital è testimoniata non solo dagli importanti traguardi annunciati oggi, ma anche dal fatto che i clienti ci affidano patrimoni significativi che spesso rappresentano la maggior parte dei loro risparmi", ha commentato