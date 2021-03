Notorious Pictures, sottoscritto accordo di coproduzione con Amazon Studios

Notorious Pictures

(Teleborsa) -, società quotata su AIM Italia e attiva nella produzione e commercializzazione di diritti di opere filmiche ha sottoscritto unper il primo film italiano Amazon Original, Anni da cane, diretto da Fabio Mollo (Il Sud è niente) e scritto da Mary Stella Brugiati e Alessandro Bosi.Quella per il film in questione è la prima coproduzione Amazon Studios e Notorious Pictures a cui sarà anche affidata ladel progetto."Siamo entusiasti di dare il via a questa produzione cinematografica che ha riunito un team creativo di grande talento - ha commentatodi Notorious Pictures - Ulteriore motivo di grande gioia per il team Notorious deriva dal fatto che Anni da cane nasce dallo sviluppo del soggetto vincitore della prima edizione di Notorious Project, concorso dedicato a giovani autori".