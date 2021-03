Sospensione AstraZeneca, caos prenotazioni e disagi agli hub: che succede ora?

(Teleborsa) - Notizia di giornata di ieri, senza dubbio, la decisione di sospenderel'uso del vaccino AstraZeneca in Italia, Germania e Francia. Nella serata di ieri anche la Spagna ha deciso la sospensione per 15 giorni. Un passaggioin attesa del pronunciamento ufficiale dell'EMA, atteso nelle prossime ore, giovedì 18 marzo. Ma, da un punto di vista mediatico, laLa parola d'ordine, ovviamente, è spegnere qualsiasi tipo di allarmismo, evitando di cavalcareMa il timore è che possano esserci un impatto piuttosto pesante sullache già procede a rilento.Ieri, i carabinieri del Nas, su disposizione della Procura di Biella,le dosi del lotto ABV5811 AstraZeneca sospese dal l'Unità di crisi della Regione Piemonte dopo la morte dil professore di clarinetto morto nella sua abitazione di Cossato poche ore dopo la somministrazione del vaccino Astrazeneca. La procura di Biella ha aperto unaL'AIFA, intanto, il cui sito è stato preso letteralmente d'assalto, fa sapere chee gli altri Paesi europei, valuterà congiuntamente tutti gli eventi che sono stati segnalati a seguito della vaccinazione". Infine, l'Agenzia del Farmaco "renderà nota tempestivamenteincluse le ulteriori modalità di completamento del ciclo vaccinale per coloro che hanno già ricevuto la prima dose.L'esecutivo europeo ha firmato con AstraZeneca un contratto (il primo di una lunga serie di accordi con le case farmaceutiche) che prevede la fornitura ai Paesi Ue di. Nel nostro Paese, su 2.196.000 dosi di vaccino Astrazeneca consegnate in Italia ne sono state somministrate 1.093.800 milioni - in base ai dati pubblicati dal governo, il 49,8% di quelle arrivate nel nostro Paese.E ieri, i. Tante le persone in fila in diversi centri vaccinali in tutta Italiadopo l'annuncia dell'AIFA. Tanti, ad esempio, i cittadini romani che hanno visto chiudersi i cancelli dell’hub di Termini, allestito dalla Croce Rossa Italiana, dove era in corso l’inoculazione proprio deldell’azienda anglo-svedese.