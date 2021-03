UE, Cia: "No a eliminazione dei fondi di promozione su vino, carne e salumi"

(Teleborsa) - "È necessario impedire la cancellazione deiTutti i prodotti agroalimentari sostenibili devono essere considerati allo stesso modo, senza che nessun settore sia favorito rispetto ad altri". Questo l'appello dia pochi giorni dalla consultazione pubblica, che dovrà esprimere il suo parere sulla volontà delladi rivedere le politiche promozionali dei prodotti agricoli. Tale revisione – spiega la Cia – è mirata accrescerne il contributo a una produzione e un consumo sostenibili e in linea con il passaggio a una dieta maggiormente basata sui cibi vegetali, con meno carni rosse e trasformate e più frutta e verdura."Cia – si legge in una nota – sostiene la volontà della Commissione europea di mettere in evidenza il valore aggiunto dei prodotti agricoli in termini di sostenibilità, tuttavia ricorda che il Green deal, a oggi, rimane una comunicazione e gli obiettivi enunciati non fanno ancora parte di un quadro legislativo vincolante".Le attività promozionali sostenute dai fondi Ue – sottolinea l'associazione – sono da anni concepite per la creazione di nuove opportunità di mercato per gli agricoltori dell'Ue e del'’intera industria alimentare, nonché per aiutarli a consolidare il business delle aziende esistenti. Il rischio che si eliminino vino e carni trasformate da questi programmi potrebbe, dunque, penalizzare ingiustamente alcune eccellenze del Made in Italy, indipendentemente dalla quantità consumata, con un preoccupante impatto sull'economia e sull'occupazione di settori già pesantemente colpiti dalla crisi pandemica.Secondo la Cia, "le politiche promozionali rivolte ai consumatori dovrebbero favorire una dieta sana ed equilibrata, ricercando un equilibrio nutrizionale tra i diversi cibi consumati e non condannando uno specifico prodotto". Per tale ragione – conclude la nota – "Cia si augura che l'imminente consultazione pubblica sia l'occasione per mettere in guardia dal rischio di scelte dannose per tante imprese agricole nazionali, minando la biodiversità dei territori e favorendo l'importazione di prodotto extra-Ue non sostenibile".