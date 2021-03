Auto ancora in profonda crisi: immatricolazioni a picco in Europa

Stellantis

BMW

(Teleborsa) - Lehanno evidenziato un, confermando il trend negativo avviato nel 2020 a causa dello scoppio della pandemia di Covid-19. E' quanto emerge dall'ultimo rapporto mensile dell'. Secondo gli ultimi dati dell'Associazione europea dei produttori di auto, le(EU 28) sonosu base annua, attestandosi a 771.486 unità. Nello stesso mese del 2019, il mercato aveva chiuso con oltre 956mila unità vendute.Includendo anche l'EFTA (Associazione di libero scambio che comprende Svizzera, Islanda e Norvegia) ed il Regno Unito, le vendite segnano una contrazione del 20,3%.Nell'ambito della sola(EU 14) le vendite sono scese a gennaioa meno di 680mila unità, mentre le vendite dell'(Eurzona + EFTA + UK) risultano in caloIle fa poco meglio, registrando un. Fra le altre grandi economie europee, lasegna un -19%, laun -20,9% e laun -38,4%.Per quanto concerne i singoli marchi, la nuova realtànata a inizio 2021 registra unnel complesso dell'Unione Europea più EFTA e UK, con una. In particolare il marchiofa segnare un -28,4% di vendite e-12,2%. Stessa dinamica se si considera l'Europa Occidentale (Area Euro più EFTA e UK), dove Stellantis segna un -22,4% con una quota di mercato al 24,6%.Anche il, comprese Audi e Porsche, mostra una performance pessima in Europa Occidentalee porta la suaFra gli altri marchi più popolari in Europa, laaccusa un calo, con una. La tedescasegna uncondi mercato, mentreregistra uncondi mercato