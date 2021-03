Deutsche Bank, emesso secondo green bond: raccolti 800 milioni di dollari

Deutsche Bank

(Teleborsa) -ha collocato con successo il suo, raccogliendo. L'obbligazione senior preferred, che ha una durata di 5 anni e una cedola dell'1,686%, ha attratto una domanda totale da parte degli investitori di 2,9 miliardi di dollari.I proventi saranno utilizzati per promuovere la strategia di sostenibilità di Deutsche Bank con il, compreso lo sviluppo di immobili commerciali ad alta efficienza energetica, ha sottolineato la banca in una nota."Siamo molto soddisfatti del successo del nostro secondo green bond - ha affermatodella banca - Questa emissione sottolinea il nostro impegno per un finanziamento sostenibile e ci consente di continuare a raggiungere i nostri obiettivi. I finanziamenti green sono ora parte integrante della strategia di finanziamento di Deutsche Bank".