USA, da inizio anno le SPAC hanno già raccolto più che in tutto il 2020

(Teleborsa) - Con nemmeno tre mesi passati dall'inizio del 2021, lehanno già raccolto più capitali di quelli dell'intero 2020. In questi giorni, le offerte pubbliche iniziali (IPO) delle SPAC a stelle e strisce hanno superato gliraccolti durante tutto l'anno scorso, secondo i dati della società specializzata SPAC Research. La cifra è anche sensibilmente superiore airaccolti dalle IPO tradizionali nel 2021 a Wall Street, secondo i dati IPOScoop.Una SPAC, acronimo di Special Purpose Acquisition Company, è uncostituito per raccogliere capitali sul mercato attraverso la quotazione in Borsa; i capitali raccolti nella IPO sono destinati ad essere impiegati per un'di una società target."Se mi avessi detto all'inizio dell'anno che avremmo superato il totale del 2020 già prima della fine del primo trimestre, non ci avrei creduto - ha detto a Reuters, head of permanent capital solutions di UBS - È stato davvero fenomenale e".L'intera somma raccolta nel 2020 è stata sei volte quelle del precedente record e ha testimoniato il boom di questo metodo di quotazione, tanto cheche hanno lasciato posizioni di vertice in importanti istituti finanziari si sono lanciati nel mondo delle SPAC, come l'ex CEO diPierree ex l'CEO diTidjane