BTP Valore, emissione più lenta dell'ultima. Ordini a 2 miliardi di euro

Intesa Sanpaolo

UniCredit

(Teleborsa) - Gliper la quarta emissione del, la famiglia di titoli di Stato riservata esclusivamente ai risparmiatori individuali e affini (retail), toccano quotaalle 12:08, dopo aver superato 1 miliardo di euro alle 10:28. Si tratta di un ritmo più lento rispetto a quanto fatto nella terza emissione, quando il primo miliardo di euro è stato raggiunto alle 9:51 e il secondo alle 10:53.L', lunedì 6 maggio, e proseguirà fino a venerdì 10 maggio (alle ore 13), salvo chiusura anticipata. La media di richieste della prima giornata di collocamento delle prime tre emissioni del BTP Valore è di 5,54 miliardi di euro.Lanciato lo scorso anno, il BTP Valore ha. Lo scorso febbraio, sempre con un BTP Valore a sei anni, il Tesoro ha raccolto 18,32 miliardi di euro, mentre nell'edizione di ottobre 2023 (scadenza 5 anni) si era fermato a 17,19 miliardi di euro e nella prima (scadenza 4 anni) si era assestato a 18,19 miliardi di euro.Questa emissione ha durata di sei anni, cedole pagate ogni tre mesi con rendimenti prefissati e crescenti nel tempo sulla base di un meccanismo "step up" di 3+3 anni. Ilsarà pari allo 0,8% per chi lo acquista durante i giorni di collocamento e lo detiene fino alla scadenza.L'investimento potrà partire da un minimo di 1.000 euro, avendo sempre la certezza di veder sottoscritto l'ammontare richiesto. Il titolo viene acquistato alla pari (prezzo pari a 100) e senza commissioni durante i giorni di collocamento. Isono: 3,35% per il 1°, 2° e 3° anno; 3,90% per il 4°, 5° e 6° anno. Al termine del collocamento verranno annunciati i tassi cedolari definitivi che potranno essere confermati o rivisti al rialzo, in base alle condizioni di mercato del giorno di chiusura dell'emissione.Il BTP Valore può essere acquistato esclusivamente dai piccoli risparmiatori attraverso il proprio, se abilitato alle funzioni di trading online, o rivolgendosi al proprio referente ino all'presso cui si possiede un conto corrente con il conto deposito titoli. Il collocamento avviene luogo sulla piattaforma MOT (il mercato telematico delle obbligazioni e titoli di Stato di Borsa Italiana) per il tramite di due banche dealers:Prevista la consuetaagevolata per tutti i titoli di Stato al 12,5% su cedole e premio fedeltà, e l'esenzione dalle imposte di successione.