Open Fiber, banda ultra larga in 136 comuni delle Marche entro fine 2021

(Teleborsa) - Sono 180 i cantieri aperti danellee la banda ultra larga sarà disponibile in 136 comuni della regione entro fine anno. È quanto illustrato questa mattina in una conferenza stampa online dal presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli e dell'amministratore delegato di Open Fiber Elisabetta Ripa.Nelle(zone periferiche e borghi rurali) delle regione, Open Fiber sta realizzando un'infrastruttura in banda ultra larga, principalmente in modalità FTTH (Fiber To The Home, la fibra che arriva all’interno di case e aziende) che rimarrà di proprietà pubblica e sarà gestita dall’azienda in concessione per 20 anni. Il piano di cablaggio coinvolge oltre"Lo sviluppo delle Marche oggi di fronte alle sfide di questo momento storico non può prescindere dalla digitalizzazione e dalla tecnologia - ha commentato il presidente- È un’infrastruttura strategica che deve poter connettere tutto il territorio, superando le barriere, fisiche e immateriali, che"."Open Fiber sta lavorando nei piccoli comuni delle Marche pergrazie a una nuova infrastruttura moderna e performante. Smart working, didattica a distanza, streaming in HD, domotica, gaming, PA digitale saranno disponibili per tutti i cittadini senza più distinzioni tra grandi città e piccoli centri", ha dichiarato, AD di Open Fiber.Open Fiber sta realizzando una rete in fibra FTTH anche nelledelle Marche, dove opera con investimento privato. Attualmente il servizio è disponibile ad Ancona, Macerata, Pesaro, Fabriano e Ascoli Piceno per oltre 90 mila famiglie tramite un investimento privato di oltre 34 milioni di euro.