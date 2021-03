Pandemia non ferma Erasmus: approvati 257 progetti

(Teleborsa) - Con il nuovo Programmasi moltiplicano le opportunità diofferte in ambito Istruzione e Formazione Professionale (IFP) a giovani, insegnanti, formatori e, più in generale, professionisti della formazione. Lo ricorda l'INAPP sottolineando che "da quando la Commissione europea ha dato il via al nuovo accreditamento sono arrivate all’Agenzia Nazionale Erasmus+ INAPP 451 candidature delle quali benapprovate per un finanziamento complessivo per questo anno di circ“Questa grande richiesta di partecipazione è senza dubbio unofferte dal Programma Erasmus - ha spiegato, presidente Inapp – perché, nonostante la pandemia e i limiti imposti alla circolazione per via del virus, non si è fermato il desiderio di formarsi, confrontarsi con altri sistemi educativi, sperimentare nuovi metodi e permettere agli alunni di vivere tutta la ricchezza delle differenze cheIlpunta ad, le organizzazioni accreditate avranno infatti un accesso agevolato, su base continuativa, alle opportunità annuali di finanziamento offerte dalla mobilità transnazionale in ambito IFP per tutta la durata del Programma. Le candidature sono aperte a istituti di istruzione e formazione professionale, enti pubblici locali e regionali, imprese e altri attori socio-economici, altre organizzazioni che operano nell’ambito dell’IFP, erogano formazione o lavorano con discenti e apprendisti. Le organizzazioni che decidono di presentare domanda per l’accreditamento devono preparare un Piano Erasmus che definisca la loro strategia a lungo termine, così facendo aderiscono agli“Nel settennato appena concluso con quasialle esperienze di mobilità transnazionale realizzate dal 2014 ad oggi, l’Agenzia Nazionale Erasmus+ INAPP ha confermato di aver raggiunto importanti risultati nel segmento istruzione e formazione professionale" - ha concluso Fadda - "tra i progetti finanziati molti riguardano le transizioni digitali e verdi, in linea con le priorità della Commissione Europea deldue direttrici che sono anche indicate come linea guida nel Recovery Fund, e che pertanto serviranno anche a riprogettare il mondo e il mercato dopo la pandemia".