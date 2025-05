Fondazione CDP rilancia “A scuola per il futuro”: 1,2 milioni contro la dispersione scolastica

(Teleborsa) -rinnova il suo impegno nel contrasto allacon la terza edizione del bando "A scuola per il futuro – Insieme per contrastare la dispersione scolastica", mettendo a disposizioneLe risorse saranno destinate a enti del terzo settore, organizzazioni non governative, associazioni di promozione sociale, cooperative sociali e altre realtà no profit, con l’obiettivo di sostenere percorsi educativi inclusivi e duraturi, radicati nei territori.Il bando si propone di contrastare i fattori alla base della dispersione scolastica, con il. Le attività finanziabili includono percorsi formativi di cittadinanza attiva, iniziative extrascolastiche, orientamento per studenti e docenti e valorizzazione degli spazi informali di apprendimento e aggregazione."Investire nell’istruzione significa investire nel futuro del Paese", ha dichiarato il. "La dispersione scolastica, anche quando meno visibile, rappresenta una grave perdita di capitale umano e un ostacolo alla coesione sociale. Con la terza edizione del bando, Fvalorizzando il ruolo delle scuole e delle comunita` nel costruire opportunita` concrete per le nuove generazioni".L’edizione 2025 sarà rivolta a una fascia d’età più giovane, comprendendo studenti dalla quarta classe della scuola primaria fino al secondo anno della scuola secondaria di secondo grado. Questo per intervenire nei momenti più delicati del percorso scolastico, dove emergono con maggiore frequenza difficoltà e discontinuità.Un altro elemento distintivo del bando è il: ogni progetto dovrà infatti svolgersi all’interno di una sola Regione, così da rendere più efficaci l’implementazione, la raccolta dati e la valutazione dell’impatto. Le iniziative potranno durare tra 24 e 36 mesi, con un finanziamento compreso tra 200.000 e 300.000 euro.IlI progetti potranno includere attività extrascolastiche come i summer camp, azioni rivolte a studenti in condizione di fragilità o isolamento sociale, percorsi di educazione alla cittadinanza su temi come parità di genere, crisi climatica, inclusione e partecipazione civica. Sono inoltre previsti interventi di orientamento per studenti e formazione per docenti, oltre alla valorizzazione di ambienti informali scolastici per potenziare socialità, cultura e competenze civiche.