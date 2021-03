Parigi torna in lockdown. Effetto vaccini in Gran Bretagna: morti sotto quota 100

(Teleborsa) -, con l'Ile-de-Franceche si fermano a causa di unae della conseguente saturazione degli ospedali. Ad annunciare il blocco della regione, che raccoglie il 12% della popolazione francese, è stato ilIl blocco partirà dalla, e durerà almeno. Resteranno aperte le scuole ed i negozi di prima necessità. La nuova forma di lockdown non blocca completamente gli spostamenti, saranno vietati solo quelli interregionali, mentre gli spostamenti della popolazione sono consentiti entro un raggio di 10 km. Per le altre zone non soggette a restrizioni, invece, il coprifuoco è stato allontanato di un'ora alle 19.Nel frattempo,, dove iper coronavirus sono tornatiper la prima volta da mesi. Un risultato raggiunto grazie all'avanzamento della campagna vaccinale, con 500mila somministrazioni al giorno, che portano il totale a 27,5 milioni di vaccinati.Calano anche i contagi a circa 6mila, a fronte degli 1,6 milioni di tamponi effettuati, effetto del lockdown imposto dopo l'impennata della variante inglese.