CNH Industrial acquisisce una quota di minoranza in Augmenta

(Teleborsa) -ha finalizzato l'acquisizione di una, società specializzata in tecnologie agricole, in particolare sistemi di automatizzazione delle operazioni agrarie basati su tecnologie all'avanguardia di visione artificiale (Computer Vision) e intelligenza artificiale.CNH Industrial diventa ora partner strategico di Augmenta nel campo deie dell', aprendo inoltre la strada a una futura collaborazione congiunta in ambiti di ricerca e sviluppo. La partnership consolida inoltre il portafoglio prodotti di AGXTEND, l'acceleratore di startup tecnologiche della società.Augmenta, che ha il proprio quartier generale a Parigi, sedi negli Stati Uniti e un campus di ricerca e sviluppo ad Atene, ha realizzato una soluzione per l'in tempo reale che si avvale di un sistema dimontate sul tetto delle macchine agricole, per scansionare il campo e calcolare con precisione le quantità di fertilizzanti o prodotti fitosanitari necessari per la coltura.In aggiunta, i dati generati dal sistema vengono trasmessi automaticamente a un, per facilitare gestione e analisi degli stessi, o possono essere esportati in formato standard in altri sistemi di gestione dell’azienda agricola.