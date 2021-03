Intel positiva spinta dal piano del nuovo CEO

principale produttore di chip

(Teleborsa) - Ottima la performance del, che si attesta a 65,09 con un aumento del 2,54%, spinta dal, il quale intende puntare sull'incremento della capacità produttiva di chip dell'azienda dopo anni di declino, in cui la società era stata superata dai concorrenti asiatici come TSMC.Intel ha annunciato unper la costruzione di, che daranno vita complessivamente a oltre 20mila nuovi posti di lavoro. Un'altra grande novità è la costituzione di una nuova divisione chiamata Intel Foundry Services, che. Ciò potrebbe sconvolgere un mercato in cui tante aziende tecnologiche progettano chip e poi si rivolgono a fabbriche asiatiche per produrli.. La vecchia Intel è ora la nuova Intel", ha detto Gelsinger nel suo primo significativo intervento nel ruolo di CEO, che ha assunto a gennaio dopo che diversi investitori si erano pubblicamente lamentati del terreno perso dalla società nei confronti dei concorrenti asiatici.A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna delcon resistenza vista a quota 66,87 e successiva a 69,86. Supporto a 63,88.