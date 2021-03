Italo anche quest'anno partecipa all'iniziativa "M'illumino di meno"

(Teleborsa) -ha aderito anche quest’anno a “”, la Giornata dele degli stili di vita sostenibili lanciata da Caterpillar e Radio2 nel 2005. L’edizione del 2021 è dedicata al “Salto di Specie”, "l'evoluzione ecologica nel nostro modo di vivere che dobbiamo assolutamente fare per uscire migliori dalla pandemia", si legge in una nota della compagnia ferroviaria.L'iniziativa di Italo quest'anno è un progetto di economia circolare che riguarderà il recupero dei mozziconi di sigarette ripresi dai rifiuti dei dipendenti Italo. Nell’ambito del progetto(FoCUS) Italo con GM Ambiente e Energia e in cooperazione con l’, si occuperanno di recuperare questi scarti e conferirli ai laboratori del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-Ambientali (DiSAAAa) dell’università dove verranno elaborati per riutilizzarli come substrato inerte per la crescita di piante ornamentali.“Italo pone da sempre la sostenibilità al centro dei propri progetti – ha affermato, Direttore Health & Safety di Italo – Abbiamo fatto la nostra parte anche in un anno complicato come il 2020 e continuiamo a lavorare a progetti innovativi come il Progetto FoCUS, per la salvaguardia dell’ambiente e di tutta la comunità”.