Lavoro, mancata vaccinazione giustifica sospensione retribuzione

(Teleborsa) - Ladel personale sanitariola posizione sul posto di lavoro e lo. Lo ha deciso ilin seguito ad un ricorso presentato da alcuni, sospesi dal lavoro dopo aver rifiutato di vaccinarsi.La vicenda ha avuto inizio a febbraio scorso, quando una decina di dipendenti -- i sonodi sottoporsi allaprogrammata dalle strutture in cui lavoravano. In seguito erano stati sottoposti alla visita del medico legale, che li aveva dichiaratie quindi allontanati dal lavoroIl caso è approdato sul tavolo delche hadei ricorrenti, che reclamavano una libertà di scelta vaccinale garantita dalla Costituzione, giudicando. A fondamento della decisione la considerazione che "è ampiamente nota l'efficacia del vaccino", come dimostrato dal "drastico calo dei decessi fra le categorie che hanno potuto usufruire delle dosi, quali il personale sanitario, gli ospiti delle RSA ed i cittadini di Israele dove il vaccino è stato somministrato a milioni di individui".