Vaccini, per la somministrazione in farmacia si partirà da AstraZeneca e J&J

(Teleborsa) - Il sottosegretario alla Salute Andrea Costa ha confermato che l'Italia si sta preparando a dare il via libera alla somministrazione dei vaccini AstraZeneca e Johnson & Johnson all'interno delle farmacie. Si parte quindi dalle dosi "che potranno avere una conservazione adeguata rispetto soprattutto al freddo", ha spiegato ai microfoni di TV2000.La misura è già prevista nell'ultimo decreto Sostegni in cui si prevede per il 2021 "in via sperimentale" la somministrazione di vaccini presso le farmacie aperte al pubblico "sotto la supervisione di medici assistiti, se necessario, da infermieri o da personale sanitario opportunamente formato, eventualmente anche a seguito della fornitura dei vaccini da parte delle aziende sanitarie locali".