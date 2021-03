Servizi Italia, il calendario finanziario del 2021

Servizi Italia

(Teleborsa) -ha reso noto in un comunicato il calendario finanziario per l'anno 2021:CDA: Approvazione del progetto di bilancio di esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020Assemblea: Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 (in seconda convocazione il 21 aprile 2021)CDA: Approvazione della relazione periodica aggiuntiva al 31 marzo 2021CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2021CDA: Approvazione della relazione periodica aggiuntiva al 30 settembre 2021La Società ha specificato che, nel corso del 2021, potrà partecipare agli eventi STAR organizzati da Borsa Italiana