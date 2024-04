Servizi Italia, Intermonte: recupero dei margini dovrebbe continuare nel 2024

Intermonte

Servizi Italia

(Teleborsa) -ha confermatoper azione) e) sul titolo, società quotata su Euronext STAR Milan e leader nel settore dei servizi integrati di noleggio, lavaggio e sterilizzazione di materiali tessili e strumentario chirurgico per le strutture ospedaliere.Gli analisti scrivono che il management si aspetta che gli elementi alla base dei solidi risultati del 2023 rimangano in vigore per i mesi a venire. Inoltre, in un mercato del credito ancora caratterizzato da rendimenti elevati, il. Sui mercati esteri, la strategia di diversificazione nel business della sterilizzazione in Brasile dovrebbe iniziare a contribuire ai ricavi, mentre il business in Turchia dovrebbe confermare un miglioramento dei margini.Alla luce dei risultati positivi, il broker, sulle quali vede una visibilità crescente. Nel dettaglio, nel 2024 prevede una crescita dei ricavi del 3,4% e un'espansione dell'EBITDA margin di 60 pb, ipotesi che potrebbe ritenere prudenti. In termini di andamento del debito netto, prevede che laa fine 2024 sarà leggermente inferiore alla cifra corrispondente a fine 2023, dopo il pagamento di un dividendo di 1 milione di euro e ipotizzandosignificativamente più elevato (9 milioni di euro superiore rispetto al 2023) relativo all'acquisizione di nuovi contratti in corso."I risultati del 2023 hanno mostrato un buon andamento dei margini e un flusso di cassa positivo - si legge nella ricerca - Questi fattori dovrebbero continuare a sostenere i risultati nei prossimi trimestri, mentre il. Nelle sue prospettive la società ha indicato l'aumento del costo del denaro e l'incertezza geopolitica come rischi principali per l'azienda. Ciononostante Servizi Italia prevede risultati complessivamente positivi nel 2024, grazie alla propria base clienti e al continuo consolidamento della propria posizione di leadership".