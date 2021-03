Future USA si muovono al ribasso

(Teleborsa) - Dopo la seduta positiva di venerdì, l'andamento dei future USA indica che la settimana del mercato americano si. In particolare, ilè sotto pressione per il caso Archegos : l'hedge fund di Bill Hwang sta causando perdite su alcuni titoli in tutto il mondo. C'è il timore che altri istituti di credito, oltre a Nomura e Credit Suisse, potrebbero essere in procinto di subire perdite consistenti.Il contratto sulcede lo 0,59% a 32.770 punti, mentre quello sullocede lo 0,53% a 3.943 punti. Stessa impostazione per il derivato sulche flette dello 0,33% a 12.922 punti.