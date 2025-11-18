Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 17/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 17 novembre
Contenuto ribasso per il derivato italiano, che archivia la sessione in flessione dello 0,31%.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva del Future sul FTSE MIB. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 44.100. Primo supporto a 43.210. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 42.910.
