Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 20/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 20 novembre
Seduta sostanzialmente invariata per il derivato italiano, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,09%.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il Future sul FTSE MIB, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 41.875. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 43.220. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 41.410.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)