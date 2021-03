Digitale, Colao accelera: con Recovery spinta a fibra e 5G

(Teleborsa) - Per una non-dipendenza europea e italianaper policy e allocazione di risorse". Lo ha detto il ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale,partecipando alla presentazione di un rapporto del Centro Economia Digitale su La sfida della sovranità tecnologica: una strategia per l'Italia e l'Europa. "Ce la faremo, possiamo essere ottimisti?Ma dobbiamo aggiungere un'altra ambizione, dobbiamo permettere più sperimentazione, liberare spazi giuridico-regolatori, un po' come cambiare occhiali perQuello di unaè "l'obiettivo più largo che dobbiamo avere", dice Colao sottolineando che bisogna puntare su tre pilastri: "Unaper ovvi motivi di dimensioni". Poi "deve estrinsecarsi in una capacità di collaborazione italiana con progetti e persone di eccellenza": non dei "campioni nazionali", ma "E, aggiunge, serve "unaal di fuori della Commissione europea". Per una "modernizzazione degli stati europei e semplificazione dell'ambiente innovativo" si lavora anche sul fronte delPiano nazionale di Ripresa e Resilienza, ndr)."Ci sono tutti gli elementi per unaad esempio abbiamo carenze nell'edge computing. Dobbiamo puntare sule guardare alle tecnologie di domani e non di ieri", ha spiegato Colao.Centrali "lche sono "quasi tutto forse più importanti delle reticon una accelerazione dei settori di punta. Ci sarà molto sulle persone e sulla formazione cui sta lavorando Brunetta e investimenti in Salute e ed educazione e tutto quello che sta mettendo in campo