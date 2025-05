Innovazione digitale nell’automotive e PA: PTAvant accelera

Banco Bpm

(Teleborsa) -inaugura una nuova fase della sua storia conl contestuale insediamento dinel ruolo di amministratore delegato.L'operazione, sostenuta finanziariamente daha portato al passaggio del 100% delle quote della società a un team di investitori, guidato daObiettivo di questa operazione - si legge nella nota -nei prossimi cinque anni attraverso dei piani strategici e mirati di innovazione, sviluppo e acquisizioni.dichiara“Vogliamo portare la cultura dell’innovazione in settori ad alta complessità normativa e operativa, come l’automotive e la Pubblica Amministrazione. Partiamo da una base eccellente, con infrastrutture e competenze già solide, e spingiamo l’acceleratore su tecnologia, organizzazione e visione a lungo termine;