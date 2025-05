Open Fiber porta la rete “100% Fibra Vera” a Pitigliano

(Teleborsa) - Oggi presso il Comune dialla presenza diè stato annunciato il coinvolgimento del Comune nell’iniziativa “”. Pitigliano è tra i primi borghi in Italiaper passare alla rete di nuova generazione rientrando nei primi cinque comuni selezionati, da Nord a Sud, per “100% Fibra Vera”, il programma di Open Fiber finalizzato a promuovere la dismissione del rame nell’infrastruttura di telecomunicazione.Open Fiber ha realizzato a Pitigliano una nuova rete in fibra ottica che oggi raggiungeL’infrastruttura è stata costruita utilizzando la tecnologia FTTH (Fiber To The Home, con cavi posati direttamente negli edifici), l’unica capace di garantire velocità fino a 2.5 Gigabit al secondo. Gli operatori partner di Open Fiber, insieme ai fornitori di servizi internet locali, stanno già offrendo connessioni ultraveloci: gli interessati possono controllare la copertura sul sito openfiber.it, contattare un un operatore e scegliere il piano tariffario più adatto per navigare senza limiti.Si tratta di un intervento strategico perL’infrastruttura è stata finanziata con fondi regionali ed europei nell’ambito del Piano Banda Ultra Larga (BUL), coordinato da Infratel Italia, società controllata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con il supporto della Regione Toscana.Pitigliano è stato scelto da Open Fiber tra iper la copertura estesa della nuova rete in fibra e l’apertura dell’Amministrazione e della comunità locale all’innovazione tecnologica. Il progetto “100% Fibra Vera” prevede una collaborazione tra Comune e azienda per ridurre al minimo i tempi di attivazione degli utenti, favorendo così la transizione dalle vecchie reti in rame alle nuove reti in fibra."Grazie a Open Fiber per aver scelto di nuovo Pitigliano per un progetto così importante. Noi consigliamo ai cittadini il passaggio alla nuova infrastruttura in fibra ottica perché, se siamo partiti dal progetto pubblico,In questo senso l’iniziativa dei voucher è fondamentale per stimolare la domanda specialmente per chi sceglie di rimanere sul territorio", ha dichiarato il"Con questa iniziativa – afferma– vogliamo contribuire al progressivo spegnimento delle reti in rame, dimostrandosoprattutto quelle lontane dai grandi centri urbani. La transizione verso le reti FTTH sta procedendo più lentamente del previsto: senza un intervento normativo mirato, lo spegnimento definitivo del rame rischia di avvenire ben oltre gli obiettivi di connettività Gigabit fissati dall’Italia e dall’UE, compromettendo gli sforzi e gli investimenti tecnologici del Paese per la trasformazione digitale ed ecologica".Tutti gli utenti residenziali di Pitigliano avranno un’ulteriore opportunità: chi attiverà una connessione ultraveloce attraverso gli operatori partner di Open Fiber entro il primo ottobre 2025, potrà infatti ricevere un voucher di 100 euro da convertire in un Buono Regalo Amazon.it, una gift card di MediaWorld o in un buono carburante. Il termine ultimo per la richiesta dei premi è fissato al primo dicembre 2025. Per accedere all’iniziativa bastaÈ infine importante assicurarsi che l’installatore applichi l’adesivo con il codice sulla borchia ottica.Open Fiber è il principale operatore italiano di fibra ottica FTTH e tra i leader in Europa. Essendo un operatore wholesale only non vende servizi in fibra ottica direttamente al cliente finale, ma mette la sua infrastruttura aa parità di condizioni.