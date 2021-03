Recordati, operatività su azioni proprie

Recordati

(Teleborsa) -, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie avviato in data 23 febbraio 2021, ha comunicato di aver, dal 22 al 26 marzo 2021, complessivamenteal prezzo medio ponderato di 45,2612 euro.Alla data del 26 marzo, il gruppo farmaceutico detiene 3.570.206,00 azioni proprie, pari all'1,7072% del capitale sociale.La società farmaceutica ha segnalato che, a rettifica del comunicato stampa diffuso lo scorso 23 marzo, il numero di azioni proprie alla data del 19 marzo 2021 era pari a 3.485.751 corrispondenti all’1,6668% del capitale sociale e non a 3.544.652 corrispondenti all’1,6950% del capitale sociale come precedentemente comunicato.Nel frattempo, sul listino milanese,estende i guadagni rispetto alla seduta precedente, attestandosi a 45,91 euro.