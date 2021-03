Società Editoriale Il Fatto torna all'utile nel 2020

SEIF

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di, società editrice de Il Fatto Quotidiano e quotata su AIM Italia, ha approvato il bilancio 2020, chiuso condi euro, un EBITDA di 5,3 milioni di euro (che ha registrato un balzo del 325% rispetto agli 1,2 milioni del 2019) e un utile di 300 mila euro (che il CdA propone di destinare a parziale copertura di perdite pregresse).Lasi è attestata a 1,37 milioni di euro (1,14 milioni al 31 dicembre 2019, +20,57%), mentre il patrimonio netto ha raggiunto quota 4,42 milioni di euro (4,15 milioni al 31 dicembre 2019, +6,58%)."Il bilancio 2020 mostra ildel risultato di esercizio, e una forte crescita dell'EBITDA - ha commentatodi SEIF - La scelta di intraprendere un percorso come media company, e di investire nell’innovazione tecnologica e nel digitale si è rivelata premiante, generando unaa tutte le divisioni di business: il quotidiano cartaceo e gli abbonamenti digitali, i libri, la produzione televisiva".Vigoroso rialzo a Piazza Affari per la società, che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del