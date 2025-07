Citigroup, utile secondo trimestre sale a 4 miliardi di dollari con forte trading su azionario

Citigroup

(Teleborsa) -ha registrato unper ildel 2025 di 4 miliardi di dollari, pari a 1,96 dollari per azione, su undi 21,7 miliardi di dollari. Questo dato si confronta con un utile netto di 3,2 miliardi di dollari, pari a 1,52 dollari per azione, su un fatturato di 20 miliardi di dollari per il secondo trimestre del 2024.sono aumentati dell'8% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, trainati dalla crescita di ciascuna delle cinque attività interconnesse di Citi, parzialmente compensata da un calo di All Other. Escludendo gli impatti legati alle dismissioni in entrambi i periodi, i ricavi sono aumentati del 9%. La crescita dell'utile netto è stata trainata dall'aumento dei ricavi, parzialmente compensato da un maggiore costo del credito e da maggiori spese."Abbiamo registrato un altro ottimo trimestre e continuiamo a dimostrare che i nostri solidi risultati sono sostenibili in diversi contesti - ha commentato la- Stiamo migliorando le performance di ciascuna delle nostre attività per acquisire quote di mercato e generare rendimenti più elevati. Con un fatturato in crescita dell'8%, icontinuano a dimostrare perché questo business ad alto rendimento è il nostro fiore all'occhiello.ha registrato la sua migliore performance nel secondo trimestre dal 2020, con un secondo trimestre record per l'azionario. I ricavisono aumentati del 18% e continuiamo a essere al centro di alcune delle transazioni più significative. I ricavisono aumentati del 20% con una solida crescita in tutte e tre le linee di business. Nel Personal Banking statunitense, abbiamo registrato una buona crescita nelle carte di credito brandizzate, mentre il settore bancario al dettaglio ha beneficiato di spread sui depositi più elevati".