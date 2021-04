Open Fiber, Ripa: cablare l'Italia entro il 2026 è un obiettivo "alla portata", ma serve l'impegno di tutti

(Teleborsa) - La Ceo di Open Fiberha detto che l'posto dal ministro per l'Innovazione tecnologica e la transizione digitaledi cablare l'Italia entro il 2026 è "alla portata", ma serve "l'impegno di tutti gli attori del mercato pubblici e privati perché non possiamo continuare a essere gli unici che contribuiscono alla realizzazione della rete inin Italia".In un'intervista al Sole 24 Ore, Ripa ha sottolineato l'impegno dida quando è nata – "in questi 4 anni abbiamo investito oltre 4,3 miliardi di euro per raggiungere questo obiettivo e ne investiremo oltre 1 miliardo all'anno per completare il progetto" – e ha individuato nellauno degli scogli più difficili da superare e che ha determinato i ritardi registrati nella stesura della fibra nelle aree bianche dove non c'è interesse del mercato."Il Governo ha dichiarato di considerare a breve ulteriori, drastiche, misure per accelerare i tempi di posa dell'infrastruttura, anche nell'ottica di un efficace utilizzo del– ha dichiarato – Leperò devono essere scaricate a terra, e l'implementazione delle semplificazioni sul territorio è ancora deficitaria". La Ceo ha rivendicato però i risultati ottenuti nell'ultimo anno nonostante la pandemia: "siamo riusciti, comunque, a imprimere un'accelerazione. L'Italia ha, infatti, recuperato terreno in Europa anche per quanto riguarda ladelle". Ripa ha citato un'analisi di McKinsey secondo la quale l'Italia è seconda solo alla Francia sia in termini di copertura (28% vs 31%) sia di crescita nell'ultimo anno per numero di abitazioni coperte in Ftth (+47% vs +59%).Quanto alla necessità di una nuovaper individuare lealla luce degli investimenti fatti dagli operatori dopo il 2015, Elisabetta Ripa ha sottolineato che "le dichiarazioni di investimento degli operatori privati che sono state alla base della definizione delle aree bianche e in ampia misura disattese, hanno determinato situazioni paradossali sul territorio, con una parte delle cosiddetteche in realtà possono oggi essere definite ‘nuove aree bianche'". Anche per tale ragione servirà "aggiornare ladelle diverse aree del Paese in virtù dello stato di copertura e dei piani di investimento degli operatori, rendendo, se possibile, più cogenti le dichiarazioni di investimento dei privati in modo da allocare più efficientemente le risorse pubbliche".