Panariagroup, OPA finalizzata al delisting da parte della controllante Finpanaria

Panariagroup Industrie Ceramiche

(Teleborsa) - Finpanaria, principale azionista di, lancerà un'Offerta Pubblica di Acquisto finalizzata al delisting del gruppo quotato al segmento STAR di Borsa Italiana e attivo nella produzione e commercializzazione di materiale ceramico per pavimenti e rivestimenti.Mediante l'offerta e l'abbandono di Piazza Affari, Finpanaria "si pone l'obiettivo di un ulteriore rafforzamento di Panariagroup, operazione più facilmente perseguibile nello status di società non quotata", si legge in una nota. Nel motivare la scelta, la controllante sottolinea i minori oneri, l', e la semplificazione degli assetti proprietari.Dopo l'OPA, Finpanaria intende "continuare a sostenere lo sviluppo di Panariagroup, consolidando e valorizzando il perimetro delle attività attuali e cogliendo, allo stesso tempo, eventuali future opportunità di crescita in Italia e all'estero".L'offerta avrà oggetto 11.788.406 azioni, con un prezzo di offerta pari a, che incorpora unrispetto al prezzo ufficiale delle azioni al 31 marzo e unrispetto alla media aritmetica ponderata dei prezzi ufficiali registrati dalle azioni nei sei mesi precedenti.